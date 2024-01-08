İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti, 5 büyükşehirdeki belediye başkan adaylarını açıkladı. İYİ Parti Adana'da Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'i aday gösterirken, adayların belli olduğu diğer iller; Manisa, Antalya, Kayseri ve Samsun oldu. 28. dönem Adana İYİ Parti milletvekilliği de yapan Ayyüce Türkeş'in hayatı ve siyasi kariyeri, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçilmesinin ardından gündemi meşgul etmeye başladı. İşte İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş kimdir sorusunun yanıtı...

İYİ Parti'nin Adana, Manisa, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş olurken, yaşanan bu gelişme, "İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş kimdir, kaç yaşında?" Sorularını gündeme getirdi. İşte İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'in biyografisi...

AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?

Alparslan Türkeş ve Seval Türkeş çiftinin çocuğu olan Ayyüce Türkeş , 2 Ekim 1977 tarihinde Ankara'da doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da gördü. Yükseköğrenimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı. 2003 yılında Bilgi Üniversitesinden MBA derecesi, 2010 yılında "Yabancı sermayeli bankaların enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansmanına etkisi ve uygulamalı bir yaklaşımı" başlıklı tezi ile Marmara Üniversitesinden bankacılık alanında doktora derecesi aldı.

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2011 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile evlenerek ABD'ye yerleşti;Selinay ve Alsu isminde iki çocuk sahibi oldu. iş hayatını 2012-2023 yılları arasında New York'ta sürdürdü.Bir siber güvenlik şirketinin ekonomiden sorumlu üst düzey yöneticisi olarak çalıştı.

2023'te Türkiye'ye gelip Adana'nın Kozan ilçesine yerleşti.

2023 yılında Türkiye'de siyasete atıldı. Türkeş, 2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'nin Adana 1. sıra milletvekili adayı oldu.

28. dönem Adana İYİ Parti milletvekili olarak meclise girdi; Milli Savunma Komisyonu'nda görev aldı.

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