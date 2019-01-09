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AK Parti’nin Belediye Başkan Adayının belli olmasının ardından partiden istifa eden Abdulkadir Kırmızı, İYİ Parti’nin Belediye Başkan Adayı oldu. Abdulkadir Kırmızı’ya İYİ Parti rozetini İl Başkanı Kenan Doğan taktı.
İYİ Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklaması ile Abdulkadir Kırmızı’nın adaylığı açıklandı. İl Başkanı Kenan Doğan, Merkez İlçe Başkanı Hicri Gürsoy, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
İl Başkanı Kenan Doğan yaptığı konuşmada, “ İYİ Parti olarak Abdulkadir Kırmızı’yı belediye başkan adayımız olarak belirledik. Kamuoyu tarafından tanınan, 10 yıl bu memlekette belediye başkanı olarak hizmet etmiş, şehrin şehirleşmesi için gayretler vermiştir. Belediyeciliği ve son derece iyi bilen, şehirciliği de en iyi bilen kişidir. Allah nasip ederse değerli Başkanımız, Adıyaman’ı bölgesinde en geride kalan il olmaktan kurtulacaktır. Adaylığın partimize, kendisine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.
"BÜTÜN PARTİLER BAŞIMIZIN TACIDIR AMA..."
Merkez İlçe Başkanı Hicri Gürsoy, mevcut iktidarın Adıyaman’ı büyük bir köy haline getirdiğini öne sürerek, Abdulkadir Kırmızı’ya başarılar diledi.
İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı ise, son 15 yılda belediye olarak hizmet yapılmadığını iddia ederek, “1994-2004 yılları arasında Adıyaman’a hizmet etmiş bir kişiyim. Son 15 yıllık süre içerisinde de dinlenmedeyim. Adıyaman Belediye Başkanı olarak yaptığımız hizmetler hala halkımızın dilindedir. 15 yıl önce bıraktığımız 400 dönümlük Eğri Çayına bir ağaç bile dikilememiştir. Adıyaman Belediyesi bizden sonra bir tesisi bile işletmeye açamamıştır. Benim 10 yılda Adıyaman Belediyesine kazandırdığım gayrimenkulleri bu gün satsanız Adıyaman Belediyesinin bütçesinden fazlasını eder. Hizmet para ile yapılmaz. Ben 10 yıl muhalefet belediyesiydim. 10 yılda bir kuruş borç almadım. Bütçesinin 3 buçuk borcu vardı biz bu borçların hepsini ödedik. 10 yılda belediyenin tek bir arsasını satmadık. 15 yıldır Adıyaman Belediyesi iktidar partisinin belediyesidir. Özellikle son 5 yılda Adıyaman Belediyesinin yaptığı 1 milyon TL’lik yatırım söylesinler. 15 yılda hizmet görseydim oturur dua ederdim ama bu memleket hizmete susamıştır. Bütün partiler başımızın tacıdır ama Türkiye’nin en iyi partisi İYİ Parti’dir” şeklinde konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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