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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'de başkanlık yarışı: Akşener, Dervişoğlu'nu mu destekliyor?

        İYİ Parti'de başkanlık yarışı: Akşener, Dervişoğlu'nu mu destekliyor?

        İYİ Parti'de Meral Akşener'in olağanüstü kongre öncesi yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler partinin yeni başkanının kim olacağına çevrildi. Genel başkan adaylığını açıklayan İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, adaylık kararı sürecinde Akşener ile istişare edip etmediği sorusuna "Genel Başkanımızın hayır duasını aldım. Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:56 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:03
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        "Akşener'in hayır duasını aldım"
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        Meral Akşener'in 27 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayda aday olmayacağını duyurmasının ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Dervişoğlu aday olduğunu açıkladı.

        Ordu'da yapılan seçime yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yapan heyet arasında bulunan Dervişoğlu, basın mensuplarına adaylığıyla ilgili açıklama yaptı.

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        Dervişoğlu, "Dün yapmış olduğum açıklamada Genel Başkanımızın hayır duasını alacağımı söyledim. Hatta bu sürecin geleneklerimize uygun bir biçimde sürdürülmesi açısından bu işi önemli bulduğumu da söyledim. Ben ne yapıyorsam ortada yapıyorum. Partimizin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Önümüzdeki süreçte bütün arkadaşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

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        "SPEKÜLASYONLAR ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR"

        Adaylık kararı sürecinde Akşener ile istişare edip etmediği sorusu üzerine Dervişoğlu, "Ben sadece Genel Başkanımızın hayır duasını aldım. Ayrıca bir kişinin bir siyasi partide genel başkanlığa aday olması durumunda elbette ki genel başkanıyla görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama bundan spekülasyon çıkarılmaya çalışıldığına şahit oluyorum. Doğrusunu isterseniz üzülüyorum. Televizyonları izliyorum. Bunun üzerinden bir şeyler yapılıyor. Siz en küçük şey yaparken ailenizin büyüğüne bir aile ferdi olarak danışıyorsunuz da biz bu partinin kurulmasına ve bugünlere gelmesine vesile olan büyük emekler sarf eden insanlara görüşlerini sormayacak mıyız? Sayın Genel Başkanımızla da görüştüm. Partimizin yaşça büyük olanlarıyla da görüştüm. Kendi pozisyonları itibarıyla önemli siyasi figürlerden sayılan insanlarla da görüştüm" diye konuştu.

        Dervişoğlu, ayrıca fazla adayla kongreye gidilmesinin bir bölünmeye vesile olmayacağına işaret ederek, "Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak; görünen o. Ben adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklerden oluştuğunu görüyorum. Bundan da memnun oluyorum. Süreçler devam edecek adaylarla da görüşmelerimiz olacak. Adaylar birbirleriyle görüşecek. Ayrıca bu seçim bittikten sonra bugün birbirleriyle yarışanlar yarın kol kola yolculuklarını sürdürecekler. Ben sözlerinden çok spekülasyon çıkarılabilecek biri değilim. Ben niyetimle siyaset yapıyorum ve herkese bunu tavsiye diyorum. Ülke için siyaset yapanlar doğru niyetleriyle hareket ederler. Adımız zaten İYİ Parti, İYİ Parti'nin olduğu yerde kötülük olmaz. Endişeye mahal yok" dedi.

        İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA KİMLER ADAY?

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

        Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın genel başkanlığa aday olacağını duyurdu.

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        #İyi parti
        #meral akşener
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