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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'den istifa eden 11 kişi AK Parti'ye geçti

        Samsun'da İYİ Parti'den istifa eden 11 kişi AK Parti'ye geçti

        Samsun'da İYİ Parti'den istifa eden 11 kişi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 22:40 Güncelleme: 01.01.2024 - 22:40
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        İYİ Parti'den istifa eden 11 kişi AK Parti'ye geçti
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        İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve bir dönem grup başkanvekili olarak da görev yapan Alper Aydemir ile İYİ Parti'den istifa eden 11 kişi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İl Başkanlığında düzenlenen programda Alper Aydemir ile Turgay Özel, Hanefi Özmen, İbrahim Berkan Yetkin, Yusuf Aydemir, İshak Kolcu, Burcu Özel, Melek Kablan, Görkem Kablan, İsmail Ceran, Murat Fırat Ceran ve Erkan Ayyıldız'a rozetlerini taktı.

        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse yaptığı açıklamada, "Samsun, AK Parti'nin kalesi konumunda. Alper kardeşimizin ve beraberindeki kardeşlerimizin AK Parti ailemize katılımlarından dolayı büyük mutluluk duyduk. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize milletimizin büyük desteği ve teveccühü var" dedi.

        *Haberin görseli AA'ya aittir.

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