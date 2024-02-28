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        Haberler Gündem İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu'dan Habertürk'e açıklamalar

        İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu'dan Habertürk'e açıklamalar

        Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Buğra Kavuncu, "İstanbul'da yarış Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu ve benim aramda geçecek" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 18:59 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:59
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        "Yarış üçümüz arasında olacak"
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        İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

        "İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçim yarışı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu ve benim aramda geçecek" diyen Kavuncu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR MESELE HALİNE GELMİŞ"

        Sosyal belediyecilik anlamında emeklilerle ilgili ne yapacağımızı soruyorlar. Gençler ekonomik durumlarından bahsediyor. Trafik sıkıntı. Hangi ilçeye gidersek kentsel dönüşüm konu olarak bir mesele haline gelmiş. İnsanlar bir bilinmezin içinde yaşıyor ve korkuyor. Seçmenin 'kentsel dönüşüm problemini çözün' baskısı çok değerli. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun söyledikleri gerçekçi değil. İstanbul'da kentsel dönüşümü 5 yıl veya daha kısa bir süre içerinde çözeceğini söylemek çok gerçekçi değil. Ada bazlı çözümün yanında finansman sorununu çözmek durumundasınız. Devlet gayrimenkul alım satımıyla ilgili geçici hesap açabilir.

        "YÜREKLENDİRİCİ TEPKİLER DAHA FAZLA"

        Tepkiler çok farklı. Biz ittifakla ilgili soru benim tahminimden çok daha az. Cesaretlendirici, yüreklendirici tepkiler fazla. İktidar partisine oy vermiş, ekonomideki gidişten rahatsızlık duyanlar çok sayıda. Eleştirenler de elbette oluyor. Görünürlüğümüz hiçbir zaman onlar kadar olmayacak. Tanınırlığımız ikisinin tanırırlığından hemen sonra geliyor. Tarafsız medya da var. Sizin kanalınız onlardan biri. Buralarda yer buluyoruz. Bizim için basın nefes alacağımız boru, alan. Sizlerle kendimizi ifade edeceğiz. Buna engel olan bir basın gerçekten basın, haberci değildir bir propaganda aracıdır.

        CHP-DEM İŞBİRLİĞİ YAPIYOR MU?

        Görünen o ki bir birliktelik var. Birlikte olduklarını duyuyorum. Emin olduğumuz bir konu var. Yaptığımız ittifakta hiçbir şekilde yer alınmadı, konusu dahi geçmedi. Bizim olduğumuz yeri istemezler zaten. Kandil'in cümlesi üzerine tespitte bulunmak doğru değil; bizi zerre kadar ilgilendirmez. Bizim olduğumuz yere asla çağrı yapmayacaktır, istemeyecektir. Bunun bir karşılığı mutlaka olacak sandıkta. Tepki olur, reaksiyon olur, olacaktır, hep beraber 31 Mart'ta göreceğiz.

        "TEŞKİLATLARIMIZ ÇOK YOĞUN"

        Yarış öyle gözüküyor ki üçümüz arasında olacak. Son düzlüğe yaklaştıkça, tanınırlılığımız arttıkça, teveccühün yüksek olacağını düşünüyorum. Yeni bir partiyiz. 7 yıl içerisinde bir noktaya getirdik partiyi. Parti kurup yaşatmak kolay değil. Kılcal damarlara sirayet etmeden muvaffak olma imkan ve ihtimaliniz yok. Bütün Türkiye'de programımız çok yoğun. Teşkilatlarımız çok motive. Her yerde kalabalık grup oluyoruz. Medyadan gelen hiçbir yayın teklifine 'hayır' demiyoruz.

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