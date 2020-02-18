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İYİ Parti kurucularından Hüseyin Ülger yaşamını yitirdi

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Hüseyin Ülger yaşamını yitirdi.

Hüseyin Ülker
HABERTURK.COM

İYİ Parti İstanbul 3. bölge milletvekili adaylarından iş insanı Hüseyin Ülger, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul teşkilatımızın kurucularından, milletvekili adayımız Hüseyin Ülger'i kaybettik. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Merhum dava arkadaşıma Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ülger'in naaşı çarşamba günü, Florya Şenlikköy Yeni Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, İstanbul Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

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