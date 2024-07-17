İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "Kanun teklifleri oldubittiye getirilmesin"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Nefes almak dışında hiçbir yaşamsal faaliyet gösteremeyen emekliklerimize yüzünüzü dönün. Emeklinin sesine kulak verin ve bir an önce gereğini yapın." dedi.

AA'da yer alan habere göre Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatarak, şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

FETÖ devleti ele geçirip paralel bir yapı oluştururken görevini yapmayanların şimdi suçu atacak başka sorumlular aradığını savunan Dervişoğlu, FETÖ'nün emperyalist güçlerin piyonu ve maşası olduğunu dile getirdi. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Evet, Batı bunları 40 sene destekledi. Sen de 15 sene besledin. Yani onlar kadar vebalin var." dedi.

REKLAM Yaşananlardan ders alınmadığını ileri süren Dervişoğlu, "Hoca efendilerin yerini şeyh efendiler, falanca cemaatler, filanca tarikatlar almaktadır." ifadelerini kullandı. İktidarın Türkiye'yi geriye götürdüğünü söyleyen Dervişoğlu, vatandaşların can, mal, ırz ve namus güvenliğini sağlayamayan bir iktidarın dünya lideri olamayacağını, kabile bile yönetemeyeceğini kaydetti. SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeyi eleştiren Dervişoğlu, "Saray rejimi köpekleri, kedileri toplayıp öldürmenin peşinde. Sokak hayvanlarının peşine düşeceğinize sokaktaki sapık ve katillerin peşine düşün." diye konuştu.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan vatandaşların hayatını kaybettiğini anımsatan Dervişoğlu, yaşanan olayın doğal afet söylemleriyle açıklanamayacağını vurguladı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, olayla ilgili 29 kişinin gözaltına alındığını aktararak, sorumluluğu ve ihmali olanların gereken cezayı almasını istediklerini bildirdi. REKLAM İzmir'de yaşayanların olayın gerçekleştiği bölgeyle ilgili şikayetlerini ve aksaklıkları yetkililere ilettiğini anlatan Dervişoğlu, merkezi idarenin suçu yerel yönetimlere attığını, yerel yönetimlerin de merkezi idareyi beklediğini savundu. Müsavat Dervişoğlu, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

"HİÇBİR YERDE DEVLET DENETİMİ YOK" Hiçbir yerde devlet denetiminin bulunmadığını ileri süren Dervişoğlu, "Bu iktidar, başıbozukların iktidarıdır. Partizanlaştırma kültürü, sadece temel kamu hizmetlerinde bir kanser değil, sivil toplumda da futbol gibi Türk insanının belki de tek yaygın eğlencesi olan, en çok izlenen spor dalında da alabildiğine yaygındır. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Kupası organizasyonunu bile beceremeyenler, yapması gereken asıl iş yerine, saraydaki amirlerinin emirlerini yerine getirmeyi adeta bir ibadet kabul edenler, utanmadan, sıkılmadan adaylık peşinde koşmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

EMEKLİ MAAŞINA YAPILAN ZAM Emeklilerin dayanacak gücünün kalmadığını belirten Dervişoğlu, sabırlarının sonuna geldiklerini dile getirdi. Müsavat Dervişoğlu, "Nefes almak dışında hiçbir yaşamsal faaliyet gösteremeyen emekliklerimize yüzünüzü dönün artık, oturduğunuz yerden kalkın ey iktidar sahipleri. Emeklinin sesine kulak verin ve bir an önce gereğini yapın." dedi. REKLAM En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğine işaret eden Dervişoğlu, bunun emeklinin idam fermanı olduğunu söyledi. Müsavat Dervişoğlu, "En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmamalıdır diye bu kürsülerden ses yükseltiyoruz. Yazıklar olsun hepinize. Emekliye reva gördüğünüz bu artış, lüks ve şatafat meraklısı saray bürokratlarınızın, il ve ilçe yöneticilerinizin ödediği 168 bin liralık yemek hesabının bahşişi bile değildir. Utanın." şeklinde konuştu.

"Kaynak yok" demenin milletin aklıyla dalga geçmek olduğunu söyleyen Dervişoğlu, NATO toplantısına 5 uçakla, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı maça üç uçakla gidildiğini ifade ederek, iktidarı eleştirdi. Türkiye'nin, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığını belirten Dervişoğlu, altın değerindeki üründen yeterince faydalanamadığını savundu. Dervişoğlu, kapsamlı "Fındık Eylem Planı" ile yapısal sorunlara karşı kalıcı çözümler üretilmesini, lisanslı fındık depolarının kurulmasını istedi.