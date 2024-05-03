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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk GİK Toplantısı başladı, son haberler

        İYİ Parti lideri Dervişoğlu başkanlığında ilk GİK Toplantısı başladı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, ilk kez toplandı. Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı oluşturacak. İYİ Parti Tüzüğü'ne göre genel başkan, Başkanlık Divanı'na GİK dışından 3 isim atayabiliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:32
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        İYİ Parti lideri Dervişoğlu başkanlığında ilk GİK Toplantısı başladı
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        İYİ Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen GİK, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı.

        BAŞKANLIK DİVANINI OLUŞTURACAK

        İHA'da yer alan habere göre toplantıda Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı oluşturacak. İYİ Parti Tüzüğü'ne göre genel başkan, Başkanlık Divanı'na GİK dışından 3 isim atayabiliyor.

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