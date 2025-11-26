İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı. Öğretmenlere verilen önemin her geçen gün azaldığını öne süren Dervişoğlu, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenleri andı.

AA'daki habere göre eğitim politikalarını eleştiren Dervişoğlu, AK Parti iktidarı döneminde eğitim sisteminin çöktüğünü, öğretmenlerin yoksulluğa itildiğini, atamaların partizanlığa kurban edildiğini iddia etti.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu anımsatan Dervişoğlu, "Kadına yönelik şiddet deyince aklımıza ilk olarak cinayetler geliyor. Derin bir hicap duyuyorum. O yüzden sayıları tekrarlamak ve olağanlaştırmak istemiyorum. Kendi koyduğu yasaları, kuralları çiğnemesiyle bilinen bu iktidarın meşhur fecaatlerinden bir tanesi 6284 Sayılı Kanun'un teminatı olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasıydı. Ancak mesele yasaların konulması değil, uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.

REKLAM

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla aldığı karar kapsamında oluşturulan heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gittiğini anımsatan Dervişoğlu, Cumhuriyet'in Kürtler ile PKK'lı teröristler arasına her zaman kalın duvarlar çektiğini, bu duvarlar ne kadar zorlanırsa zorlansın Türkiye'de bir iç çatışmayı her zaman engellediğini söyledi. Dervişoğlu, "İmralı süreci ve Öcalan'ın doğrudan muhatap alınması ise evvela bu anlatıyı yıkmış, Kürtleri Öcalan'ın vesayeti altına almanın yolunu açmıştır. Şimdiyse Kürtler ile PKK'yı birbirinden ayırmaya çalışan devlet aklı gitmiş, yerine Öcalan'ı Kürtlerin ulusal lideri yapmaya çalışan Devlet Bahçeli aklı gelmiştir" diye konuştu.

Cumhuriyet'in, fertlerin kendi aralarında ve devletle aracısız, pazarlıksız, komisyonsuz ilişki kurabilmesi anlamına geldiğine işaret eden Dervişoğlu, şunları söyledi: "Bu yüzden Türkiye'nin her vatandaşı, kimliklerinden bağımsız, haklarda ve sorumluluklarda eşittir, eşit olmalıdır. Kürtlere yaklaşırken PKK terörizmine ve Öcalan canisine paye vermekse, sadece Cumhuriyet'imize ve Anayasa'mıza yapılan açık bir saldırı değil, aynı zamanda Cumhuriyet'i korumak için ant içmiş savcılarımızın da mutlaka ve mutlaka dikkate alması gereken aleni bir suçtur. Bu Cumhuriyet'in, Kürt vatandaşlarıyla ilişki kurması için ne Öcalan'a ne de PKK'ya ihtiyacı vardır. Bu İmralı süreci devam ettiği takdirde bunun iki sonucu olacaktır: Vatandaşlar artık devlet ile doğrudan, vasıtasız ilişki kuramayacaktır. Her kimlik grubunun kendi liderleri veya partileri üzerinden gerekirse çete, mafya, kartel ya da terör örgütü kurarak, iktidar ile hak ve imtiyazlar için pazarlık yapmayı kendine hak görecektir." REKLAM "OY HAYALİNDEN UYANIN ARTIK" "Bu projenin Lübnan ve Irak'ta uygulanan, gücü etnik ve mezhepsel kimlikler arasında bölüştüren bir proje" olduğunu, "Türkiye'nin Lübnan ve Irak gibi bir ülkeye dönüşme ihtimalinin ufukta belirdiğini" ileri süren Dervişoğlu, "CHP başta olmak üzere tüm partilere, derneklere, vakıflara bu süreçte 'ne şiş yansın ne kebap' diyenlere sesleniyorum: