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İYİ Parti 52 adayını daha açıkladı
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İYİ Parti'nin 56 yerleşim bölgesinde adayları kesinleşti

31 Mart yerel seçimler öncesinde adaylar netleşmeye başladı. İYİ Parti 56 yerleşim bölgesinde daha adaylarını kesinleştirdi. Ünlü oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti'nin İstanbul'un büyük ilçelerinden Kadıköy'den belediye başkan adayı oldu

Giriş: 18.02.2019 - 18:40 | Güncelleme:

İyi Parti 56 yerleşim bölgesinde adaylarını açıkladı. İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada adaylığı kesinleşen ilçeler arasında İstanbul'dan Kadıköy ve Beşiktaş da var. 

ÜNLÜ OYUNCU EMRE KINAY KADIKÖY'DEN ADAY

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak, Kınay’ın başkanlık adaylığını Twitter’dan “İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur. Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır.

Kadıköy de İYİ olsun mu?” mesajıyla duyurdu. Emre Kınay da açıklamayı doğruladı.


İşte adaylar ve yerleşim bölgeleri:


 İLİLÇEBELDEADAY
1AFYONKARAHİSARMERKEZBEYYAZITAHSİN YILMAZ
2AFYONKARAHİSARMERKEZERKMENHASAN HÜSEYİN ULUSOY
3AFYONKARAHİSARMERKEZÇAYIRBAĞHÜSEYİN SARITAŞ
4AFYONKARAHİSARMERKEZÇIKRIKHALİL OBUT
5AFYONKARAHİSARMERKEZKOCATEPEEMRE IMIŞ
6AFYONKARAHİSARMERKEZSÜLÜMENLİMÜMİN GÜNDOĞAN
7AFYONKARAHİSARBOLVAADİNÖZBURUNMURAT AKIN
8AFYONKARAHİSARMERKEZSUSUZRAMAZAN ERCAN
9AFYONKARAHİSARÇOBANLARKOCAÖZEMRAH ERDEM
10AFYONKARAHİSARHOCALAR OSMAN ZAVRAK
11AFYONKARAHİSARSİNANPAŞATAŞOLUKBEYTULLAH CEYLAN
12AFYONKARAHİSARSİNANPAŞATINAZTEPEALPEREN DOĞAN
13AFYONKARAHİSARŞUHUTKARAADİLLİGÖKSEL ERCAN
14AMASYAMERZİFON MUSTAFA KENAN KABLAN
15BURSAKELES ALİ IŞIK
16ERZURUMPAZARYOLU MUHAMMED ÇELİK
17HAKKARİÇUKURCA TURAN DOĞAN
18ISPARTAÇARIKSARAYLAR DURMUŞ ALİ IŞILDAK
19İSTANBULBEŞİKTAŞ AFFAN KEÇECİ
20İSTANBULKADIKÖY EMRE KINAY
21KIRKLARELİPINARHİSAR MEHMET KAPILI
22KONYABEYŞEHİR CUMALİ ARICAN
23KÜTAHYAPAZARLAR İBRAHİM YILMAZ
24MARDİNÖMERLİ RIDVAN ÖZOĞURLU
25MERSİNAKDENİZ MEHMET AKİF ÇİFÇİ
26MERSİNMEZİTLİ MERT CANER
27MERSİNYENİŞEHİR HASAN AHİ
28ORDUÜNYE BERKAY TORUNOĞLU
29ORDUKORGAN ADEM GEDİŞ
30RİZEİKİZDERE PAMBULİ TÜFENK
31RİZE KALKANDERE PINAR ÖMEROĞLU
32RİZEMERKEZMURADİYEMEHMET AKİF ALPEREN
33SİNOPGERZE CEMAL YILDIZ
34ŞANLIURFAEYYÜBİYE MURAT DEMİRKAN
35TRABZONÇAYKARA HANİFE BİLİCİ
36TOKATALMUS MEHMET SILDIROĞLU
37TOKATARTOVA SERKAN KARATAŞ
38TOKATBAŞÇİFTLİK UĞUR GÜNEY
39TOKATPAZAR HÜSAMETTİN MERT FIRTINA
40TOKATYEŞİLYURT İLHAN ARSLAN
41TUNCELİMAZGİRT AYDIN EGELİ
42YALOVAESENKÖY EYÜP KUCUR
43YALOVAKADIKÖY GÖKHAN KARABIYIK
44YALOVATEŞFİKİYE MURATCAN ÇETİN
45YOZGATAYDINCIKBAYDİĞİNSELEN GÜL
46YOZGATBOĞAZLIYANYAMAÇLIMÜCAHİT ARSLAN
47YOZGATBOĞAZLIYANYENİPAZARKADİR ÖNDER
48YOZGATÇAYIRALANKONUKLARMEHMET CAN KILINÇ
49YOZGATÇEKEREKÖZÜKAVAKÖMÜRCAN COCİ
50YOZGATKADIŞEHRİ BURAK AKIL
51YOZGATKADIŞEHRİHALIKÖYEMRE TOPAL
52YOZGATSARAYKENTDEDEFAKILIFIRAT YILDIZ
53YOZGATSARAYKENTOZANKAAN IŞIK
54YOZGATSORGUNARAPLIFURKAN UÇAN
55YOZGATSORGUNYENİYERMELİKE TAŞDELEN
56ZONGULDAKMERKEZELVANPAZARCIKENGİN ZAMAN

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