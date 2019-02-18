İyi Parti 56 yerleşim bölgesinde adaylarını açıkladı. İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada adaylığı kesinleşen ilçeler arasında İstanbul'dan Kadıköy ve Beşiktaş da var.



ÜNLÜ OYUNCU EMRE KINAY KADIKÖY'DEN ADAY



İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak, Kınay’ın başkanlık adaylığını Twitter’dan “İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur. Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır.

Kadıköy de İYİ olsun mu?” mesajıyla duyurdu. Emre Kınay da açıklamayı doğruladı.



İşte adaylar ve yerleşim bölgeleri:





