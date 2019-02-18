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İyi Parti 56 yerleşim bölgesinde adaylarını açıkladı. İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada adaylığı kesinleşen ilçeler arasında İstanbul'dan Kadıköy ve Beşiktaş da var.
ÜNLÜ OYUNCU EMRE KINAY KADIKÖY'DEN ADAY
İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak, Kınay’ın başkanlık adaylığını Twitter’dan “İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur. Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır.
Kadıköy de İYİ olsun mu?” mesajıyla duyurdu. Emre Kınay da açıklamayı doğruladı.
İşte adaylar ve yerleşim bölgeleri:
|İL
|İLÇE
|BELDE
|ADAY
|1
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|BEYYAZI
|TAHSİN YILMAZ
|2
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|ERKMEN
|HASAN HÜSEYİN ULUSOY
|3
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|ÇAYIRBAĞ
|HÜSEYİN SARITAŞ
|4
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|ÇIKRIK
|HALİL OBUT
|5
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|KOCATEPE
|EMRE IMIŞ
|6
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|SÜLÜMENLİ
|MÜMİN GÜNDOĞAN
|7
|AFYONKARAHİSAR
|BOLVAADİN
|ÖZBURUN
|MURAT AKIN
|8
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|SUSUZ
|RAMAZAN ERCAN
|9
|AFYONKARAHİSAR
|ÇOBANLAR
|KOCAÖZ
|EMRAH ERDEM
|10
|AFYONKARAHİSAR
|HOCALAR
|OSMAN ZAVRAK
|11
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|TAŞOLUK
|BEYTULLAH CEYLAN
|12
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|TINAZTEPE
|ALPEREN DOĞAN
|13
|AFYONKARAHİSAR
|ŞUHUT
|KARAADİLLİ
|GÖKSEL ERCAN
|14
|AMASYA
|MERZİFON
|MUSTAFA KENAN KABLAN
|15
|BURSA
|KELES
|ALİ IŞIK
|16
|ERZURUM
|PAZARYOLU
|MUHAMMED ÇELİK
|17
|HAKKARİ
|ÇUKURCA
|TURAN DOĞAN
|18
|ISPARTA
|ÇARIKSARAYLAR
|DURMUŞ ALİ IŞILDAK
|19
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|AFFAN KEÇECİ
|20
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|EMRE KINAY
|21
|KIRKLARELİ
|PINARHİSAR
|MEHMET KAPILI
|22
|KONYA
|BEYŞEHİR
|CUMALİ ARICAN
|23
|KÜTAHYA
|PAZARLAR
|İBRAHİM YILMAZ
|24
|MARDİN
|ÖMERLİ
|RIDVAN ÖZOĞURLU
|25
|MERSİN
|AKDENİZ
|MEHMET AKİF ÇİFÇİ
|26
|MERSİN
|MEZİTLİ
|MERT CANER
|27
|MERSİN
|YENİŞEHİR
|HASAN AHİ
|28
|ORDU
|ÜNYE
|BERKAY TORUNOĞLU
|29
|ORDU
|KORGAN
|ADEM GEDİŞ
|30
|RİZE
|İKİZDERE
|PAMBULİ TÜFENK
|31
|RİZE
|KALKANDERE
|PINAR ÖMEROĞLU
|32
|RİZE
|MERKEZ
|MURADİYE
|MEHMET AKİF ALPEREN
|33
|SİNOP
|GERZE
|CEMAL YILDIZ
|34
|ŞANLIURFA
|EYYÜBİYE
|MURAT DEMİRKAN
|35
|TRABZON
|ÇAYKARA
|HANİFE BİLİCİ
|36
|TOKAT
|ALMUS
|MEHMET SILDIROĞLU
|37
|TOKAT
|ARTOVA
|SERKAN KARATAŞ
|38
|TOKAT
|BAŞÇİFTLİK
|UĞUR GÜNEY
|39
|TOKAT
|PAZAR
|HÜSAMETTİN MERT FIRTINA
|40
|TOKAT
|YEŞİLYURT
|İLHAN ARSLAN
|41
|TUNCELİ
|MAZGİRT
|AYDIN EGELİ
|42
|YALOVA
|ESENKÖY
|EYÜP KUCUR
|43
|YALOVA
|KADIKÖY
|GÖKHAN KARABIYIK
|44
|YALOVA
|TEŞFİKİYE
|MURATCAN ÇETİN
|45
|YOZGAT
|AYDINCIK
|BAYDİĞİN
|SELEN GÜL
|46
|YOZGAT
|BOĞAZLIYAN
|YAMAÇLI
|MÜCAHİT ARSLAN
|47
|YOZGAT
|BOĞAZLIYAN
|YENİPAZAR
|KADİR ÖNDER
|48
|YOZGAT
|ÇAYIRALAN
|KONUKLAR
|MEHMET CAN KILINÇ
|49
|YOZGAT
|ÇEKEREK
|ÖZÜKAVAK
|ÖMÜRCAN COCİ
|50
|YOZGAT
|KADIŞEHRİ
|BURAK AKIL
|51
|YOZGAT
|KADIŞEHRİ
|HALIKÖY
|EMRE TOPAL
|52
|YOZGAT
|SARAYKENT
|DEDEFAKILI
|FIRAT YILDIZ
|53
|YOZGAT
|SARAYKENT
|OZAN
|KAAN IŞIK
|54
|YOZGAT
|SORGUN
|ARAPLI
|FURKAN UÇAN
|55
|YOZGAT
|SORGUN
|YENİYER
|MELİKE TAŞDELEN
|56
|ZONGULDAK
|MERKEZ
|ELVANPAZARCIK
|ENGİN ZAMAN
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