        İYİ Partili Kavuncu: Terör örgütlerinin cirit attığı bir coğrafya arzu etmiyoruz | Son dakika haberleri

        İYİ Partili Kavuncu: Terör örgütlerinin cirit attığı bir coğrafya arzu etmiyoruz

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Suriye'nin huzuru, istikrarı, bütünlüğü bizim için önemli. Yanı başımızda terör örgütlerinin cirit attığı ve palazlandığı bir coğrafyayı elbette istemiyor ve arzu etmiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:32 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:32
        "Terör örgütlerinin cirit attığı bir coğrafya arzu etmiyoruz"
        İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, Suriye’de yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Hem sınır ötesi milli güvenliğimiz hem de göçmen yükümüzün ortadan kaldırılması için istikrarlı, güvenli bir komşumuzun olması önceliğimizdir. Suriye’nin huzuru, istikrarı, bütünlüğü, bizim için önemli. Yanı başımızda terör örgütlerinin cirit attığı ve palazlandığı bir coğrafyayı elbette istemiyoruz. Suriye konusundaki tehlikelere hep dikkat çektik. 'SDG silah bırakmadığı sürece PKK'nın silah bıraktığını iddia etmek saflıktır' dedik. Bugün gördük ki Suriye’de SDG ki artık SDG de değil, net olarak YPG olarak ifade etmek lazım. 'YPG' denilen yapı tamamen PKK'nın tahakkümündedir. PKK lider kadrosunun talimatlarıyla yönetilmektedir" diye konuştu.

        'SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'Nİ ASLİ YERİNE TAŞIYIN'

        Suriye Türkmenlerinin durumunu yakından takip ettiklerinin altını çizen Buğra Kavuncu, "İktidarın çok yakın ilişkide olduğunu, çok büyük kazanımların elde edildiğini sıklıkla ve coşkuyla duyurduğu yeni Suriye hükümeti döneminde Türkmenlerin hak ve hukukları korunmakta mıdır? Süreç içinde en yüksek temsilcisi ancak bakan yardımcısı olabilen, onun da iki hafta önce son yaşananlar nedeniyle istifa ettiği iddiası henüz taze olan Türkmenler gelişmelerden memnun mudur? Biliyoruz ki değiller. Madem bir dediğinizi iki etmeyen bir Suriye hükümeti olduğunu söyleyip duruyorsunuz, o zaman Suriye Türkmenlerinin siyasi temsilleri, eşit vatandaşlık hakları için de yeterince çaba sarf edin. Artık ne mutlu ki terörist unsurlardan temizlenen Süleyman Şah Türbesi'ni asli yerine taşıyın. Süleyman Şah'ın naaşının Türk toprağı statüsündeki asli yerine naklini gerçekleştirin. Biz de ecdadımızın aziz hatırasına hürmeten başımız dik bir şekilde orada oluruz" ifadelerini kullandı.

        Bir kişinin fidye için kaçırılmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        İstanbul'da bir kişiyi kaçırıp ailesinden 20 bin dolar fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3ü tutuklandı. (AA)

