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        İYİ Partili vekil AK Parti'ye katılıyor

        Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, AK Parti'ye katılıyor. AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde rozet takacağı öğrenilen İzsiz, Habertürk'e yaptığı açıklamada "Yeniden yuvama dönüyorum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 13.08.2024 - 16:35 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:37
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        İYİ Partili vekil AK Parti'ye katılıyor
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        AK Parti, 23. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Ankara'da yarın gerçekleştirilecek kutlamada bazı yeni isimler de AK Parti'ye katılacak.

        O isimlerden biri de 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Seyithan İzsiz.

        Habertürk'e konuşan İzsiz,"Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB belediye meclis üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim" dedi.

        İYİ Parti'nin merkezde konumlanamadığını belirten İzsiz, "Şüphesiz amacımız İYİ Parti'nin merkezde konumlanacak bir konuma gelebilmesiydi. Fakat geçen sürede bunun mümkün olamayacağı kanaati hasıl oldu. İstifamdan sonra yuvamızdan davet söz konusu oldu. Bundan sonra ailemizin içinde memlekete hizmet yolculuğuna devam edeceğiz" ifadelerinin kullandı.

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        #İyi parti
        #AK Parti
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