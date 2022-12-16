İyilik dizisi 23. son bölüm izle!

İYİLİK 23. BÖLÜM ÖZETİ

Poyraz, Damla ve bebeği için çok endişelenmiştir. Damla hastanede kendisine gelince Neslihan’ı suçlar, Neslihan zor bir durumda kalır.Damla taburcu olup eve gelince Neslihan’a olan nefretini onun çocuklarından çıkartmaya kalkar. Neslihan, Damla’nın çocuklarına kötü davrandığını öğrenince karşısına çıkar. İkilinin karşı karşıya gelmesinin sonuçları ağır olacaktır.