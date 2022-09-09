İYİLİK 9. BÖLÜM ÖZETİ

Sırlar, yalanlar, planlar, tehditler, akılalmaz stratejiler...

Ölümcül bir satranç oyununun ortasındayız. Atlar sürülüyor, piyonlar harcanıyor, savaş borazanları gümbür gümbür çalıyor! Nehir susmuş, hiç kimseyle konuşmuyor. Neslihan kimden yardım isteyeceğini, ne yapacağını şaşırmış durumda...

Murat ise fabrikalarda çıkan grevleri bastırma bahanesiyle ortadan kaybolmuş, Damla’yla tekne turu yapıyor bu sırada. Damla tekne turundayken, Neslihan’dan kurtulmak için giriştiği tehlikeli bir oyunun start tuşuna basıyor uzaktan uzağa.

Bu sırada Koray’ın yardımıyla Nehir’in suskunluğunun sebebini öğrenen Neslihan, Damla’dan intikam almak için akılalmaz bir plan yapıyor. Bütün bunlardan habersiz Murat, Damla’nın ondan sakladığı büyük bir sırrı öğrenip deliye dönüyor.

Ve nihayetinde Neslihan’dan aldığı büyük bir darbeyle alt üst olan Damla, Şahika’yla büyük bir pazarlığa girişiyor.

Şah ve mat! Bir sonraki gün holdinge gelenleri büyük bir sürpriz bekliyor!