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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İyilik dizisi 9. bölüm yayında! İyilik son bölüm izle!

İyilik son bölüm FOX TV'de ekranlara geldi. Yeni sezonuyla bu akşam yayınlanacak olan İyilik 9. bölümde; Neslihan, Damla’dan intikam almak için akılalmaz bir plan yapıyor. Dizinin takipçileri İyilik 9. son bölüm izleme ekranını araştırıyor. İyilik son bölüm izle ekranı FOX TV resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte İyilik dizisi son bölüm hakkında...

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  • İyilik 9. bölüm full izle! FOX TV İyilik son bölüm tek parça izle!

    Güney Kore dizisi olan “The Queen’s House”tan uyarlanan dizinin yapımcılığını MEDYAPIM, yönetmenliğini ise Murat Öztürk'ün üstleniyor. 8. bölümü ile sezon finali veren İyilik dizisi bu akşam yeni sezonuyla FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin seyircileri İyilik 9. son bölüm izleme ekranını araştırıyor. İşte merakla beklenen İyilik dizisi 9. son bölüm hakkında...
  • İyilik 9. bölüm full izle! FOX TV İyilik son bölüm tek parça izle!

    İYİLİK SON BÖLÜM İZLE!

    İyilik 9. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. İyilik son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • İyilik 9. bölüm full izle! FOX TV İyilik son bölüm tek parça izle!

    İYİLİK 9. BÖLÜM ÖZETİ

    Sırlar, yalanlar, planlar, tehditler, akılalmaz stratejiler...

    Ölümcül bir satranç oyununun ortasındayız. Atlar sürülüyor, piyonlar harcanıyor, savaş borazanları gümbür gümbür çalıyor! Nehir susmuş, hiç kimseyle konuşmuyor. Neslihan kimden yardım isteyeceğini, ne yapacağını şaşırmış durumda...

    Murat ise fabrikalarda çıkan grevleri bastırma bahanesiyle ortadan kaybolmuş, Damla’yla tekne turu yapıyor bu sırada. Damla tekne turundayken, Neslihan’dan kurtulmak için giriştiği tehlikeli bir oyunun start tuşuna basıyor uzaktan uzağa.

    Bu sırada Koray’ın yardımıyla Nehir’in suskunluğunun sebebini öğrenen Neslihan, Damla’dan intikam almak için akılalmaz bir plan yapıyor. Bütün bunlardan habersiz Murat, Damla’nın ondan sakladığı büyük bir sırrı öğrenip deliye dönüyor.

    Ve nihayetinde Neslihan’dan aldığı büyük bir darbeyle alt üst olan Damla, Şahika’yla büyük bir pazarlığa girişiyor.

    Şah ve mat! Bir sonraki gün holdinge gelenleri büyük bir sürpriz bekliyor!

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