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        Haberler Magazin İzel'den eleştirilere yanıt: Bırakın artık bu işleri - Günün magazin haberleri

        İzel'den eleştirilere yanıt: Bırakın artık bu işleri

        Geçtiğimiz günlerde yayımladığı filtreli ve photoshop'lu fotoğrafıyla takipçilerinin dikkatini çeken şarkıcı İzel, kendisini eleştirenlere isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:25
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        Geçtiğimiz günlerde konser öncesi bir paylaşımda bulunan İzel’in fotoğrafları olay olmuş, ünlü şarkıcının pürüzsüz yüz hattı dikkat çekmişti.

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        Hoşuna gittiği için kareleri yayımladığını söyleyen İzel'e bazı takipçileri, "Filtrede son nokta" şeklinde yorumda bulunmuştu.

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        İZEL'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

        İzel, gelen olumsuz yorum ve eleştirilere yayımladığı filtresiz ve makyajsız fotoğrafıyla karşılık verdi. "Ne olur artık bırakın bu işleri" diyen 54 yaşındaki şarkıcı, şu mesajı yayınladı: Buyurun, bu da photoshop'suz, filtresiz ve hatta sıfır makyaj bir fotoğrafım. Çok doğal ve güzel bulduğum bir kare. Burada aslında en yakın arkadaşımın, önemli bir ameliyattan çıkmasını bekliyorum. Neyse ki güzel haberle çıktı ve dualarım kabul oldu. Mevlit Kandili'nde önce ülkemizin, sağlığı ve aklımızın selim olması için dua ettim. Ben bu photoshop, sosyal medyadaki saldırılardan çok sıkıldım. Bir önceki paylaşımda sahne kostümü, abartı aksesuarlar ve en önemlisi makyörümün başarısı vardı.

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        "NE OLUR ARTIK BIRAKIN BU İŞLERİ"

        Kare, o kadar hoşuma gitti ki yüzümdeki çukurları, hepinizin bilmesine rağmen silinmesini istedim. Burnum, gözüm, çenem dudaklarım benimdi. 'Glitter da son nokta' dedim. 'Photoshop da son nokta' dediniz. En üzücü olan da buna değerli vaktinizi ayırdınız. Ne olur bırakın artık bu işleri. Zaman daha da değerlendi. Daha önemli şeylere ayırın ve biraz bırakın elinizden şu telefonları. Kıymetli şeylere ayırın vaktinizi.

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        Kendinize ilgi alanları, hobiler bulun. Elinizde telefon "Ay şu uygulamayı mı kullansam, ay şu filtre daha mı güzel?" diyerek Allah'ın size verdiği asıl güzelliklerden mahrum bırakmayın kendinizi. Hayat gayeniz bu mu? Sanatçı dostlarım olsun, ben olayım "Kilo almış, gözümüzün estetiği bozuldu" demek yerine, bizim sesimizi, şarkılarımızı dinleyin. İzin verin ruhunuza iyi gelelim. Ben 3 yılda 38 bedenden 44 bedene çıktım. Sizce rahatsız olmuyor muyum, istediğim her şeyi giyememekten? Lakin troid ve şeker yüzünden zor veriyorum. Herkesin vardır bir nedeni. Bunları bırakalım. Yeterince öfkeliyiz, yeteri kadar mutlu değiliz. Bunları tartışalım. Kalp kırmayalım.

        İçimize dönüp kim olduğumuzu bulalım. İçimizdeki güzelliği keşfedelim. 2 arkadaşın kafede oturup ellerinde telefon, hiç sohbet etmediklerini görünce çok endişeleniyorum. Zaman değerli. İyilik için yaşamak zorundayız. Hepinizi güzel kalplerinizden öpüyorum.

        Fotoğraflar: Instagram, DHA

        #izel
        Haberi Hazırlayan: Şeyda Odabaş
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