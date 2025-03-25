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        Haberler Gündem Güncel İzinsiz yürüyüşe katılan ABD'liye sınır dışı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İzinsiz yürüyüşe katılan ABD'liye sınır dışı

        İstanbul Saraçhane'deki izinsiz yürüyüşe katılan Amerikalı Michael Anthony Ganoe sınır dışı edildi. Ganoe'nin kendisini polise gazeteci olarak tanıttığı ancak gazetecilik yaptığına dair bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:33
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        İzinsiz yürüyüşe katılan ABD'liye sınır dışı
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        Saraçhane'de izinsiz yürüyüşe katılan Amerikalı Michael Anthony Ganoe sınırdışı edildi. Ganoe'nin kendisini polise gazeteci olarak tanıttığı ancak gazetecilik yaptığına dair bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre Amerikalı Michael Anthony Ganoe, İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından Saraçhane'deki izinsiz yürüyüşlere katıldı.

        Ganoe'nin, İsrail askerleriyle fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ganoe'i yakalamak için çalışma başlattı. Sirkeci'de bir otelde kaldığı tespit edilen Ganoe ve yanında bulunan Romanyalı Danielk Alexandre Loftus'u gözaltına aldı

        SINIR DIŞI EDİLDİLER

        Gözaltına alınan Michael Anthony Ganoe, emniyetteki ifadesinde serbest gazetecilik yaptığını ve sosyal medya üzerinden haber paylaştığını söyledi. Ekipler yaptıkları çalışmada Ganoe'nin gazeteci olduğuna dair bir bulguya rastlamadı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Ganoe ile Loftus, 'Halkı kin ve nefrete sürükleme' suçlarından sınır dışı edildi.

        ROMANYA'DA EYLEMDE TANIŞMIŞLAR

        Diğer yandan Amerikan vatandaşı Ganoe'nin geçtiğimiz aylarda Romanya'da bir eyleme katıldığı ve Sirkeci'de otelde kaldığı Daniel Alexandre Loftus ile Romanya'da tanıştıktan sonra Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.

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