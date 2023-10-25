İzlerken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız! Cumhuriyeti konu alan filmler

7 Şurada Paylaş!







Son Umut IMDb: 7.0 Oyuncu kadrosunda Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney ve Isabel Lucas gibi isimlerin yanı sıra Türkiye’den de Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı “Son Umut” filmi, Cumhuriyet dönemini konu alan başarılı filmlerden biri. “Son Umut”, üç oğlunu Çanakkale Savaşı’na gönderen Avusturyalı çiftçi Connor’ın çocuklarını aramak için İstanbul’da başlayıp Çanakkale’ye ve oradan da ülkenin çeşitli yerlerine uzanan yolculuğu ele alıyor.

8 Şurada Paylaş!







Son Osmanlı: Yandım Ali IMDb: 6.9 Son Osmanlı: Yandım Ali, İstanbul’un işgal altında olduğu yıllarda Osmanlı külhanbeyi Yandım Ali’nin, Mustafa Kemal Paşa ile kesişen yolları sonucunda başlayan Kurtuluş Savaşı macerasını ele alıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı donanma çavuşu Tahtacızade Ali, nişanlısı Defne’yi kaçırıp Viyana’ya gitme planları yaparken, ülkesini kurtarma amacıyla yeni bir yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşır. Ali, gerçek aşkının ülkesi olduğunu keşfeder ve ülkesini kurtarma mücadelesine katılarak, film boyunca duygusal bir yolculuğa çıkar.