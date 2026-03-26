İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı, 42 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda düzensiz göçmenler yakalandı. Seferihisar açıklarında lastik bottaki 13'ü çocuk 37 göçmen durdurularak yakalanırken, Dikili açıklarında ise geri itilen 32 göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İHA'dki habere göre olay; 24 Mart saat 01.55’te, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.
37 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.
YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ
Ekipler aynı gün saat 08.35’te, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti.
KARA ÇIKARTILAN GÖÇMENLER MERKEZE SEVK EDİLDİ
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.