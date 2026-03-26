Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı, 42 göçmen kurtarıldı

        İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı, 42 göçmen kurtarıldı

        İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda düzensiz göçmenler yakalandı. Seferihisar açıklarında lastik bottaki 13'ü çocuk 37 göçmen durdurularak yakalanırken, Dikili açıklarında ise geri itilen 32 göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 37 düzensiz göçmen yakalanırken, Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik botta bulunan 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

        İHA'dki habere göre olay; 24 Mart saat 01.55’te, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

        37 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

        Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ

        Ekipler aynı gün saat 08.35’te, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti.

        KARA ÇIKARTILAN GÖÇMENLER MERKEZE SEVK EDİLDİ

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

        #Son dakika haberler
        #İzmir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
