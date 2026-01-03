Habertürk
        İzmir açıklarında 74 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir açıklarında 74 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 7'si çocuk 74 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 00:02 Güncelleme: 03.01.2026 - 00:02
        İzmir açıklarında 74 düzensiz göçmen yakalandı
        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

        Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

        Menderes açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, bottaki 24 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf: AA

        Tunceli'de 2026'nın ilk bebeği 'Sahra' dünyaya geldi

        Tunceli'de 2026'nın ilk bebeği 'Sahra' dünyaya geldi

