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İzmir Cuma namazı saat kaçta? 29 Kasım İzmir Cuma saati

İzmir Cuma namazı saati, İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmirliler hazırlıklarını tamamlayarak Cuma namazı için camilere gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 29 Kasım İzmir Cuma saati haberimizde...

izmir cuma namazı

İzmir Cuma saati, cuma namazını kılıcak İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmirliler cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak camilere gidecek. İzmir'de geçen hafta Cuma namazı saati 13.02'de okunan öğle ezanıyle birlikte kılınmıştı. Peki, bugün İzmir Cuma namazı saat kaçta?

İZMİR CUMA SAATİ - 29 KASIM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13:04'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
29 Kasım 2019 Cuma06:3408:0013:0415:3717:5919:20
30 Kasım 2019 Cumartesi06:3408:0113:0515:3717:5919:20
01 Aralık 2019 Pazar06:3508:0213:0515:3717:5819:20
02 Aralık 2019 Pazartesi06:3608:0313:0615:3717:5819:20
03 Aralık 2019 Salı06:3708:0413:0615:3617:5819:20
04 Aralık 2019 Çarşamba06:3808:0513:0615:3617:5819:20
05 Aralık 2019 Perşembe06:3908:0613:0715:3617:5819:20

GÜNÜN AYETİ

Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin. (Bakara, 2/188)

 

GÜNÜN HADİSİ

 

Zandan sakının. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır. (Al-Bukhari, "Vasaya", 8, "Nikah", 45, "Feraiz", 2, "Edeb", 57, 58; Muslim, "Birr", 28)

 

GÜNÜN DUASI


Ey Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim, günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. (Tirmizi, "De'avat", 96)

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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