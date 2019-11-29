İzmir Cuma saati, cuma namazını kılıcak İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmirliler cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak camilere gidecek. İzmir'de geçen hafta Cuma namazı saati 13.02'de okunan öğle ezanıyle birlikte kılınmıştı. Peki, bugün İzmir Cuma namazı saat kaçta?
İZMİR CUMA SAATİ - 29 KASIM
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13:04'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|29 Kasım 2019 Cuma
|06:34
|08:00
|13:04
|15:37
|17:59
|19:20
|30 Kasım 2019 Cumartesi
|06:34
|08:01
|13:05
|15:37
|17:59
|19:20
|01 Aralık 2019 Pazar
|06:35
|08:02
|13:05
|15:37
|17:58
|19:20
|02 Aralık 2019 Pazartesi
|06:36
|08:03
|13:06
|15:37
|17:58
|19:20
|03 Aralık 2019 Salı
|06:37
|08:04
|13:06
|15:36
|17:58
|19:20
|04 Aralık 2019 Çarşamba
|06:38
|08:05
|13:06
|15:36
|17:58
|19:20
|05 Aralık 2019 Perşembe
|06:39
|08:06
|13:07
|15:36
|17:58
|19:20
GÜNÜN AYETİ
Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin. (Bakara, 2/188)
GÜNÜN HADİSİ
Zandan sakının. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır. (Al-Bukhari, "Vasaya", 8, "Nikah", 45, "Feraiz", 2, "Edeb", 57, 58; Muslim, "Birr", 28)
GÜNÜN DUASI
Ey Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim, günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. (Tirmizi, "De'avat", 96)
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