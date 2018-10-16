Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 düzensiz göçmenin ölümüne ilişkin gözaltında bulunan 5 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları tespit edilen 6 zanlı daha yakalandı.

Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 11'e yükseldi. Zanlılar, ifade işlemleri için sağlık kontrolünden geçirilerek İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, kazada yaralı sayısı da netlik kazandı. İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine 26 yabancı uyruklu getirildiği, bunlardan 2'sinin taburcu edildiği öğrenildi. Taburcu edilen 2 kişinin işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

Kazada yaralanan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi güvenlik güçlerinin nezaretinde sürüyor.

DENİZE AÇILMADAN GERİ DÖNMÜŞLER

Kazanın meydana gelişine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Buna göre, çoğunluğu Irak uyruklulardan oluşan düzensiz göçmenler Erbil'den hava yoluyla İstanbul'a geldi. Aksaray semtinde göçmen kaçakçısı tarafından karşılanan düzensiz göçmenlerin İzmir'e transferi yapıldı. Karabağlar ilçesinde yasa dışı geçişi organize edenlerin evlerinde barındırılan düzensiz göçmenler, sabah erken saatte Kuşadası ilçesinde toplandı.

Yunanistan'a gitmek üzere kıyıda denize açılmayı bekleyen düzensiz göçmenler, kendilerini taşıyacak bot ya da teknenin ayarlanamaması nedeniyle kent merkezine geri getirilmek üzere Aydın'ın Söke ilçesinden kiralanan kamyona bindirildi. Kaza, havanın aydınlandığı saatlerde göçmenler kaldıkları evlere geri getirildikleri sırada yaşandı.

SEYAHAT ACENTESİ GİBİ ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan emniyet yetkilileri, son zamanlarda Irak uyruklu düzensiz göçmenlerin Ege sahillerinde sıklıkla görülmesine dikkati çekiyor.

Göçmen kaçakçılığı şebekeleriyle irtibata geçen Iraklılar, Erbil'deki havalimanından İstanbul'a getiriliyor. Buradan da kendileriyle irtibatlı kişilerin olduğu İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale gibi illere dağıtılıyor. Özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı semtlerdeki evlerinde düzensiz göçmenleri misafir eden organizatörler bu sayede dikkati çekmemeye çalışıyor.

Yasa dışı geçiş organizatörleriyle kişi başı bin 500 dolara anlaşan düzensiz göçmenler, kasa yöntemiyle de şifre karşılığı paralarını emanet ediyor. Yunan adalarına geçmeyi başaran düzensiz göçmenler, burada kendilerini karşılayan şebeke elemanına şifreyi beyan ederek parasını tahsil ediyor.

Özellikle son dönemde yasa dışı geçiş organizasyonlarında Suriyelilerin sayısının artması dikkati çekiyor.

"TURİSTLERİ GECE GEZMESİNE GÖTÜRÜYORUM"

Bu arada, şüphelilerden kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz'a ait yeni detaylar da ortaya çıktı. 3 çocuk babası Mustafa Yılmaz'ın, parke döşeme işi yaptığı ancak yaz mevsiminin sona ermesiyle işsiz kaldığı belirlendi.

Faciadan önce Yılmaz'ın, yakınlarına, turizm sektöründe işe girdiğini söylediği ortaya çıktı.

İzmir'de oturan Mustafa Yılmaz'ın göçmenleri Aydın'ın Söke ilçesinden almaya gitmeden önce yakınlarına turistleri gece gezmesine götüreceğini söylediği öğrenildi.

Mustafa Yılmaz'ın, son 10 gündür sık sık gece evden çıktığı, bunun nedenini soran yakınlarına da "İşe girdim, turistleri taşıyorum. Ben turistleri alıp istedikleri yere bırakıyorum, onlar eğleniyor sonra da geri getiriyorum" dediği ifade edildi.

Yılmaz'ın bu ifadelerinden başka yakınlarıyla diyalog kurmaktan kaçındığı da belirtildi. Şüpheli Mustafa Yılmaz'ın tedaviden sonra emniyete götürüleceği bildirildi.

OLAY

Aydın'dan İzmir yönüne giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 09 S 0574 plakalı kamyonun Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 göçmen ölmüş, şoför ile 26 göçmen yaralanmıştı.

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