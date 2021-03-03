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İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde yangın

İzmir'in Konak ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangında binayı saran alevler gecenin karanlığında gökyüzünü aydınlattı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı ile söndürme çalışmaları sürdürülüyor

İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde yangın
DHA

Yangın, saat 01.30 sıralarında Etiler Mahallesi 1264 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı tekstil atölyesinin üst katında çıktı. Erkek giyim üzerine üretimin yapıldığı binada çalışan personel olmadığı sırada 4'üncü katta alevleri fark eden vatandaşlar; polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM BİNAYI SARDI

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine gelen polis güvenlik koridoru oluştururken, itfaiye ekipleri ise dört bir yandan yangına müdahale etti.

Gökyüzünü aydınlatan alevler alt katları da etkilerden, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarfediyor. DHA'nın haberine göre; binanın çevresindeki araçlar da yangından zarar gördü. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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