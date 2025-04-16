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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de belediye emeklilerinin eylemi sürüyor | Son dakika haberleri

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tazminatlarını alamayan emekliler eylemlerini sürdürdü

        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZNERJİ AŞ ve İZELMAN AŞ'den emekli olan bir grup, kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle bir süre önce başlattıkları eylemlerini sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:39 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:39
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        İzmir'de belediye emeklilerinin eylemi sürüyor
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZNERJİ AŞ ve İZELMAN AŞ'den emekli olan bir grup, kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle bir süre önce başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

        Kültürpark'taki İzmir Sanat önünde toplanan bir grup işçi emeklisi adına açıklama yapan Cihan Erdoğmuş, yaklaşık 600 işçi emeklisine hala ödeme yapılmadığını, verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

        Erdoğmuş, "Geçen hafta Belediye Başkanı Cemil Tugay'la yaptığımız görüşmede, bugün ücretlerin ödeneceği söylenmişti. Artık bugün git yarın gel sözleri olmasın. 6 aydır ücretlerimizi alamıyoruz. Sadaka değil, kıdem hakkımızı talep ediyoruz. Verilen sözler tutulsun diyoruz." dedi.

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        İşçilerden Süleyman Öztürk de kıdem tazminatlarını alamadıkları için zor günler geçirdiklerini belirterek, "Burada olan arkadaşlarımızın, hepimizin borcu var. Biz sadaka istemiyoruz ki hakkımız olanı istiyoruz. Çalışan da değiliz. Emekli olmuşuz. Bizlere yazık, günah değil mi?" ifadesini kullandı.

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