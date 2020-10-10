İzmir'de bir kadın banyoda ölü bulundu

Yıldız Mahallesi'nde yaşayan Gülgün İlçin'den (54) haber alamayan yakınları polise başvurdu.Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, İlçin'i evinin banyosunda hareketsiz şekilde yerde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.İlçin'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.İlçin'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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