İzmir'de çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
İzmir Ödemiş'te çarpışan iki otomobilin demir yığınına döndüğü feci kazada 4 kişi yaralandı
Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.Ç. (21) idaresindeki otomobil ile H.D. yönetimindeki otomobil, Ödemiş-İzmir karayolu Yeniköy Mahallesi'nde çarpıştı.
ÇİÇEK SERASINA SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın şiddetiyle H.D'nin kullandığı otomobil, çiçek serasına sürüklendi.
AA'nın haberine göre; kazada, iki sürücü ile araçlardaki O.Y. (18) ve M.D. (23) yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.