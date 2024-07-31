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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de cinayet: Evinde kendi tüfeğiyle öldürüldü | Son dakika haberleri

        İzmir'de cinayet: Evinde kendi tüfeğiyle öldürüldü

        İzmir Karşıyaka'da evine gelen şüpheli veya şüpheliler tarafından kendisine ait ruhsatlı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 07:20 Güncelleme: 31.07.2024 - 07:20
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        Evinde kendi tüfeğiyle öldürüldü
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre; Goncalar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında ikamet eden Osman Şahin (45) ile evine gelen kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Kavgaya dönüşen olayda Şahin, evde kendisine ait ruhsatlı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #karşıyaka
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