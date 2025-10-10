İzmir'de denizde cansız erkek bedeni bulundu

Karşıyaka ilçesi Bostanlı Vapur İskelesi yakınlarında, bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri yönlendirildi. AA'nın haberine göre; ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkartılan cansız bedenin engelli İbrahim Aslan'a (34) ait olduğu tespit edildi.

Cansız beden, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.