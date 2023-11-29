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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de doğalgaz borusunun patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü

        İzmir'de doğalgaz borusunun patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü

        İzmir'de denizin taşması sonucu meydana gelen elektrik arızasının giderilmesi için yapılan çalışmalar sırasında doğalgaz borusu patladı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, mahallede büyük paniğe yol açan olayda yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 06:25 Güncelleme: 29.11.2023 - 06:27
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        İzmir'de doğalgaz borusu patladı; çıkan yangın söndürüldü
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        İzmir'in Konak ilçesinde elektrik arızası sebebiyle kepçe ile yapılan çalışmalar sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Mahallede endişeye yol açan olayda yaralanan olmadı.

        KEPÇENİN DARBESİ, DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI

        DHA'nın haberine göre; olay dün akşam 22.30 sıralarında Alsancak Mahallesi 1440 sokakta meydana geldi. İddiaya göre deniz taşmasının ardından bölgedeki elektrik arızasını gidermek için çalışmalar sürerken, kepçenin darbesiyle doğalgaz borusu patladı.

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        ÇIKAN YANGIN 1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Borunun patlamasıyla yangın çıkarken, endişelenen mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi.

        İzmir Gaz ekiplerince bölgedeki gazın kapatılması ve itfaiyenin çalışmalarının ardından yangın yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

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