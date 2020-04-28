İzmir'de ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldü

AA

Dün akşam, Konak ilçesi Şehit Nihat Bey Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında dumanda etkilenen Mehmet Akif Konutçu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konutçu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Dün, Mehmet Akif Konutçu'nun yalnız yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış ve hasara neden olan yangın, çevreye sıçramadan söndürülmüştü.

Öte yandan dün sabah da İzmir'in Buca ilçesinde bir evde elektrik sobasından kaynaklandığı tahmin edilen yangında dumandan zehirlenen 87 yaşındaki Halil Nasıl, hayatını kaybetmişti.



