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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: İzmir'de göz doktoru darp edildi! Yeter artık!

        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde, özel bir tıp merkezinde göz doktoru olarak görev yapan Cüneyt İzzettinoğlu, hasta ve yakını tarafından darp edildi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. İzzettinoğlu, "Çok utanç verici ve talihsizce. 10 yıl okuyup doktor oluyoruz. Bu muameleyi hak etmiyoruz. Kınıyor ve utanıyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:33
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        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
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        İzmir'de olay dün saat 10.40 sıralarında Gaziemir'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. A.C., annesi ve kardeşiyle birlikte gemi adamı raporu için göz doktoru Cüneyt İzzettinoğlu'na tedavi oldu.

        GÖZ SAĞLIĞININ YETERLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre İzzettinoğlu, yaptığı muayenin ardından A.C.'nin göz sağlığının gemi adamı belgesi için yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

        İKİ ŞÜPHELİ DOKTORA SALDIRDI

        İddiaya göre taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.C. ve kardeşi doktor İzettinoğlu'na saldırdı.

        SEKRETERİ OLAYI KAYDETTİ

        İzzettinoğlu da kendini korumak için karşılık verdi. O anlar İzzettinoğlu'nun sekreteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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        SAĞLIK RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

        Görüntülerde İzzettinoğlu'nun "Sizi dışarı alalım" dedikten sonra bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı ve buna karşılık verdikten sonra iki şüpheli tarafından darp edildiği görüldü. Doktor İzzetinoğlu, 'beyaz kod' verirken, sağlık raporu alıp şikayetçi oldu.

        "BENİ TEHDİT ETTİ"

        Yaşadıklarını anlatan göz doktoru Cüneyt İzzettinoğlu, "Çok utanç verici ve talihsizce. 10 yıl okuyup doktor oluyoruz. Bu muameleyi hak etmiyoruz. Gemi adamı belgesi için gelmişlerdi. Muayene neticesinde görmesinin yetersiz olduğunu söyledim. Durumu anlattım ama hareketler agresifleşti. 'Başka doktora gideriz dediğiniz gibi çıkmazsa sizle görüşürüz' diye tehdit ettiler.

        "ÜÇ KİŞİ SALDIRDILAR"

        Açıkçası işime de geldi. Çünkü, başka doktor da benim dediklerimi diyecekti. Kısa bir süre sonra A.C.'nin kardeşi gelip hakaret etmeye başladı. Ben de belki cayıp gider diye sekreterime videoyu açmasını söyledim. Ancak öyle olmadı. Direkt saldırıya geçti. Ben de nefsi müdafaa yaptım. 3 kişi saldırdılar. Kendi odamın içinde oldu. Hem ben hem odam dağıldı. Bir ameliyatım vardı, yapamadım. Olayı kınıyorum. Şikayetçi oldum ve sonuna kadar gideceğim" dedi.

        "İLK KEZ BAŞIMA GELDİ"

        30 yıldır göz doktoru olduğunu belirten İzzettinoğlu, "Sözlü saldırılara maruz kaldığımız daha önce oldu ama ilk kez böyle bir şey başıma geldi" diye konuştu.

        Boynu, gözü, başı ve kulağında yaralanmalar olduğu belirlenen İzzettinoğlu'nun geceyi hastaneye geçireceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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