İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: Gözaltılar var İzmir'de Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirliklerine yönelik rüşvet operasyonu başlatıldı. Operasyonda bazı gümrük memur ve müşavirlerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:40 facebook

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