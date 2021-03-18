İzmir'de iki ayrı trafik kazası: 2'si polis 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

İzmir'de iki ilçedeki trafik kazalarında 2'si polis 4 kişi yaralandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücünün kullandığı otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1 polis yaralanırken, Karşıyaka ilçesinde ise hafif ticari aracın park halindeki iki araca çarpması sonucu kaldırımda bulunan 1 polis ile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

İzmir'de iki ilçedeki trafik kazalarında 2'si polis 4 kişi yaralandı
İzmir'de iki ayrı trafik kazası: 2'si polis 4 yaralı
0:00 / 0:00
İHA

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Smyrna Meydanı yakınlarında uygulama yapan polis ekipleri, iddiaya göre, şüpheli gördükleri 34 CVP 149 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü T.Ç., park halinde bulunan polis aracına çarptı. Araç içerisinde bulunan polis memuru V.A., yaralanırken, çarpan otomobil hızla olay yerinden kaçtı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Bunun üzerine otomobili ile kaçan araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil, Adalet Mahallesi 1643/15 Sokak’ta durduruldu. Sürücü ve yanında bulunan K.K., ekipler tarafından gözaltına alınırken, sürücünün 1.47 promil alkollü olduğu öğrenildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye, alkollü araç kullanmanın dışında dur ihtarına uymama, tehlikeli araç kullanma, kırmızı ışık ihlali, seri halde şerit değiştirme ve sokağa çıkma kısıtlamalarından idari para cezası yazılırken, ehliyetine de el konuldu. Ayrıca yolcu konumunda K.K’ye ise sokağa çıkma kısıtlamasından para cezası kesildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı polis için adrese 112 Acil Servis çağırıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan polis memuru V.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARŞIYAKA'DA POLİS KALDIRIMI ÇIKAN ARACIN ALTINDA KALDI

Bir diğer kaza ise Karşıyaka ilçesi Caher Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 35 ACN 587 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 34 ZB 7331 ve 35 ASA 94 plakalı araçlara çarptı. Bu esnada bir iş yerinden alışveriş yapan ve kapı önüne çıkarak kaldırımda bekleyen polis memuru S.D., çarpmanın etkisiyle park halinde bulunan bir aracın altında kalması sonucu yaralandı. Polis memuru S.D’nin ayağının kırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü aracı ve içerisinde bulunan yaralı durumdaki M. B. (17) ve yanında bulunan kadın Ş. B’yi (42) öylece bırakıp kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ARKASINA DÖNÜP BAKMADI"

Polis memurunun iş yerlerinden alışveriş yaptığını söyleyen Eren Akgül (20),“Hızını kaybeden araç önce arkadaki arabaya daha sonrada bizim aracımıza çarptı. İş yerimizden paket alarak çıkan polis, yerde bacağı ters dönmüş şekilde yatıyordu. Biz önce polisle ilgilendik, sonra karşı tarafın şoförü kaçtı. Sanırım alkollüydü. Biz buradan kendisine seslendik ama arkasına dönüp bakmadı” dedi.

İHA'nın haberine göre; her iki olay sonrası polis ekiplerince soruşturma başlatılırken, kaçan hafif ticari aracın sürücüsünün yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk Bayrağı resimleri 2021 - En güzel Türk bayrağı fotoğrafları ve bayrak resimleri
GÜNDEMTürk bayrağı resimleri
18 Mart resmi tatil mi? Bugün bankalar, PTT ve noterler açık mı? İşte cevabı
GÜNDEM18 Mart resmi tatil mi?
BU KÖY YANIYOR! Son dakika: 35 bina 60 hane kül oldu! Köy 3'üncü kez yandı!
GÜNDEM35 bina 60 hane kül oldu! Köy 3'üncü kez yandı!
Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 İlkatama öğretmenlik başvuru ekranı
GÜNDEMSözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
18 Mart'ta ne oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir? İşte cevabı
GÜNDEM18 Mart'ta ne oldu?
Dövülerek öldürülmüştü, bıçakladığı kişi de öldü
GÜNDEMDövülerek öldürülmüştü, bıçakladığı kişi de öldü
İzmir'de vurulduktan sonra hastane bahçesine bırakılan kişi öldü
GÜNDEMVurulduktan sonra hastane bahçesine bırakılmıştı, ...
18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri YENİ 2021! En güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri kısa ve uzun
GÜNDEM18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri
Çanakkale Türküsü sözleri nedir? İşte Çanakkale Türküsü'nün hikayesi hakkında
GÜNDEMÇanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi
Son dakika haberi 16 ilde FETÖ operasyonu! 75 gözaltı kararı
GÜNDEM16 ilde FETÖ operasyonu! 75 gözaltı kararı