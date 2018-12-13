Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul’da başlayan kar yağışı bugün İzmir’de de etkili oldu. Etkili olan yağış, Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı bölgesini beyaza bürüdü.

Aniden etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derece düştü. Kar yağışıyla sıcaklık eksik 1’e kadar indi.

İZMİRLİLERİN KAR ŞAŞKINLIĞI

Kar yağışının yağdığını gören ve bölgede yaşayan bazı İzmirlilerde, karın keyfini çıkardı. Kartopu oynayan İzmirliler, uzun yıllar sonra hem karla hasret giderdi, hem şaşırdı.

Yıllardır kar görmediğini ifade eden bir vatandaş, mutlu olduklarını ve yağışla birlikte hemen dışarıya çıktıklarını ve kar topu oynadıklarını söyledi.





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