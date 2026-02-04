Habertürk
        İzmir'de kaybolan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu

        Kaybolan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu

        İzmir'in Bayındır ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan 80 yaşındaki kadın, evine 1,5 kilometre uzaklıkta ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:46 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:46
        Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki alzheimer hastası Emine Doğan'dan (80) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipler, yaşlı kadının gittiği yolu takip ederek arama çalışması başlatıldı.

        Ekipler, yaşlı kadını evine 1,5 kilometre uzaklıktaki bir ahırın yanında hareketsiz halde buldu.

        Olay yerine çağrılan sağlık ekibi yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaşlı kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Emine Doğan'ın 95 yaşındaki eşinin de alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Dünyada her yıl 20 milyon, Türkiyede ise 240 bin kişi kanser tanısı alıyor

        Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, "Dünyada 20 milyon, ülkemizde ise 240 bin insan her yıl kanser tanısı alıyor. Her 5 ölümden birisinin sebebi kanser." dedi. (AA)

