Kaybolan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu
İzmir'in Bayındır ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan 80 yaşındaki kadın, evine 1,5 kilometre uzaklıkta ölü bulundu
Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki alzheimer hastası Emine Doğan'dan (80) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipler, yaşlı kadının gittiği yolu takip ederek arama çalışması başlatıldı.
Ekipler, yaşlı kadını evine 1,5 kilometre uzaklıktaki bir ahırın yanında hareketsiz halde buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekibi yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Emine Doğan'ın 95 yaşındaki eşinin de alzheimer hastası olduğu öğrenildi.
Fotoğraf: AA, temsilidir.