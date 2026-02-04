Dünyada her yıl 20 milyon, Türkiyede ise 240 bin kişi kanser tanısı alıyor

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, "Dünyada 20 milyon, ülkemizde ise 240 bin insan her yıl kanser tanısı alıyor. Her 5 ölümden birisinin sebebi kanser." dedi. (AA)