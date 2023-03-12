İzmir'de metruk bina aracın üzerine çöktü

DHA

İzmir'de metruk binanın bir bölümü, parka halindeki otomobilin üzerine çöktü. Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binanın bir bölümü gürültüyle çöktü.

OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ Binanı bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Otomobilin ön bölümü büyük hasar gördü.

ZABITA VE AFAD SEVK EDİLDİ Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Gaziemir Belediyesi zabıta ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

ENKAZDA ARAMA YAPILDI Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, kokuya duyarlı köpeklerle enkazda arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, binada kimsenin yaşamadığı ve olayda yaralanan olmadığı belirlendi.

ANITLAR KURULU TESCİLLİ Öte yandan, Anıtlar Kurulu tarafından binanın tarihi değeri nedeniyle tescilli olduğu, bu yüzden de izinsiz herhangi bir işlem yapılamadığı öğrenildi.