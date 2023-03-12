İzmir'de metruk bina aracın üzerine çöktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de metruk bina aracın üzerine çöktü
ABONE OL

İzmir'de metruk bina parka halindeki otomobilin üzerine çöktü

İzmir'de metruk binanın bir bölümü, park halindeki bir otomobilin üzerine yıkıldı. Kimsenin yaşamadığı binanın, Anıtlar Kurulu tarafından tescilli olduğu, bu nedenle de izinsiz herhangi bir işlem yapılamadığı öğrenildi

İzmir'de metruk bina aracın üzerine çöktü
DHA

İzmir'de metruk binanın bir bölümü, parka halindeki otomobilin üzerine çöktü.

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binanın bir bölümü gürültüyle çöktü.

OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Binanı bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Otomobilin ön bölümü büyük hasar gördü.

ZABITA VE AFAD SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Gaziemir Belediyesi zabıta ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

ENKAZDA ARAMA YAPILDI

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, kokuya duyarlı köpeklerle enkazda arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, binada kimsenin yaşamadığı ve olayda yaralanan olmadığı belirlendi.

ANITLAR KURULU TESCİLLİ

Öte yandan, Anıtlar Kurulu tarafından binanın tarihi değeri nedeniyle tescilli olduğu, bu yüzden de izinsiz herhangi bir işlem yapılamadığı öğrenildi.

"HEPİMİZ ÇOK KORKTUK"

Çökmenin meydana geldiği sokakta kafe işleten Ümit Karataş, olayı duyar duymaz korkuyla geldiğini belirterek, "Burası eski bir Rum evi, yıllardır kimse yoktu. Allahtan kimse yoktu, hepimiz çok korktuk" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 10 soruda 14 Mayıs
GÜNDEM 10 soruda 14 Mayıs
Şahan Gökbakar ile Kerem Kınık arasında Twitter'da birbirine girdi! Bir insanı nefret objesi haline getirmek... - En son haberler
GÜNDEM Şahan Gökbakar ile Kerem Kınık arasında Twitter'da ...
Son dakika: Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı! 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü
GÜNDEM Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
Bakan Varank'ın acı günü... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti - Son haberler
GÜNDEM Bakan Varank'ın acı günü
Adıyaman'da işe giden gençten 3 gündür haber yok - Güncel haberler
GÜNDEM İşe giden gence 3 gündür ulaşılamıyor
Görüntülemek istedi, canını zor kurtardı
GÜNDEM Görüntülemek istedi, canını zor kurtardı
Tartıştığı kardeşini bıçakladı
GÜNDEM Tartıştığı kardeşini bıçakladı
Bakan Akar'dan deprem bölgesine müdahale ile ilgili açıklama: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil - Son dakika haberler
GÜNDEM Bakan Akar: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu ...
Son dakika: Deprem soruşturmalarındaki tutuklu sayısı açıklandı
GÜNDEM Deprem soruşturmalarındaki tutuklu sayısı açıklandı
Google ve Facebook düşüşte Netflix yükselişte
GÜNDEM Google ve Facebook düşüşte Netflix yükselişte

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.