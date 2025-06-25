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        Haberler Gündem İzmir'de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

        İzmir'in Menderes ilçesinde iki panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 18:11 Güncelleme: 25.06.2025 - 18:11
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        İzmir'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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        İzmir Çevre Yolu'nda seyreden A.T. idaresindeki panelvanın plakası Gümüldür mevkisinde düştü.

        Sürücü A.T'nin plakayı yoldan almak için geri manevra yaptığı sırada, araca A.S'nin kullandığı panelvan arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerden A.T. ile araçlardaki yabancı uyruklu Ewa Grazyna Ksiezopolska, D.T. ve B.Y. yaralandı.

        Ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ewa Grazyna Ksiezopolska müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü A.S. ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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