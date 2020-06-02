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İzmir'de minibüs molotof ile kundaklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, park halindeki servis minibüsü molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından minibüsteki yangını söndürdü

izmir molotoflu saldırı
AA

İzmir'in Konak ilçesinde molotofkokteyli atıldığı öne sürülen servis minibüsü tamamen yandı.

İddiaya göre, Boğaziçi Mahallesi 2244 Sokak'ta park halindeki Mustafa N.’ye ait servis minibüsüne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı. Yanan aracı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından minibüsteki yangını söndürdü. Yangında, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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