Kaza, dün akşam saatlerinde Ovakent Mahallesi Yanıkkır mevkiinde meydana geldi. Oktay Baklav yönetimindeki minibüs, Ovakent yönüne seyir halinde olduğu sırada yol kenarında yaya olarak ilerleyen Seyfi Appak'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Appak ağır yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Appak, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Appak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Seyfi Appak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazanın ardından jandarma ekipleri minibüs sürücüsü Oktay Baklav'ı gözaltına aldı.