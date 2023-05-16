İzmir'in Buca ilçesinde TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Bolat (29) yönetimindeki otomobil, İzmir çevre yolu Buca ayrımında arızalanarak duran K.Ç. idaresindeki demir yüklü TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı TIR'ın altından çıkarılan Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Bolat'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince TIR sürücüsü gözaltına alındı.
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