İzmir'de, minik Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi tanı konulmasının ardından, baba Çağdaş Yazıcı'nın eski çalıştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personeli ile başkanlığını yürüttüğü Tüm Bel-Sen, kan bağışı kampanyası başlattı. Konak Meydanı'na belediye binası önüne getirilen Kızılay kan bağışı aracı önünde uzun kuyruk oluştu. Birçok kişi kan vermek için sıraya girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de kan bağışı kampanyasına katıldı.
"HİÇBİR ÇOCUĞUN CANI YANMASIN"
DHA'da yer alan habere göre Gökçe, yaklaşık 28 bin kişiden oluşan İzmir Büyükşehir ailesi olarak kampanyaya destek verdiklerini belirterek, "Evladımıza destek olmak için buradayız. Öykü evladımızdan yola çıkarak, birçok çocuk için de can acıtacak çok az rastlanır şeyler söz konusu olabilir. Biz istiyoruz ki hiçbir evladımızın canı yanmasın, kimsenin başına umulmadık felaketler gelmesin. Hiçbir anne ve baba evladının acısı ile sınanmasın. Belediye çalışanları olarak adım atabilirsek, ülkede umut bekleyen başka çocuklara da ulaşabilirsek bundan büyük mutluluk duyarız" diye konuştu.
KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU
Herkesin kan bağışı yapması gerektiğine dikkat çeken Buğra Gökçe, "Tüm çalışan ve emekçi arkadaşlarımızı bu önemli faaliyete destek vermeye davet ediyoruz. İzmir ve ülkenin tüm duyarlı vatandaşlarını ülkenin evlatlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bizim kanımız bir küçük çocuğun kurtulmasına vesile olabilir. Belki de bu bizim çocuklarımızın başına gelebilir. Bugünkü adım küçük ama umuyorum ki dev bir adım olur ve birçok çocuğun canı kurtulur, geleceğe umutlu olarak bakar" dedi.
"UMARIM UYGUN DONÖR BULUNUR"
İZELMAN Genel Müdür Hüseyin Kırmızı da, "İzmir'in güzel insanları Öykü için seferber oldu. Biz de Büyükşehir Belediyesi camiası olarak kan vermeye geldik. Kanımı verdim, umarım uygun bir donör bulunur ve Öykü kızımız sağlığına kavuşur" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karçı ise sadece Öykü için değil herkes için kan vermek gerektiğini vurguladı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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