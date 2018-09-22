Olay, bugün saat 03.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Lale Mahallesi'nde meydana geldi. Annesinin evine ziyarete gelen polis memuru Şenol Gültekin evde oturduğu sırada sokaktan gelen silah sesleri üzerine dışarı çıktı.

DHA'nın haberine göre; kavgayı ayırmak için müdahale eden Gültekin, kavganın taraflarından olan 25 yaşındaki Şahsine Dikenlibudak tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Bunun üzerine belindeki tabancasını çeken Gültekin kendisini bıçaklayan kadını karnından vurdu.

Kanlar içinde yere yığılan Gültekin ve Dikenlibudak'ı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipkleri Gültekin'i ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dikenlibudak'ı ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan Gültekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, yaralı kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir şüphelinin de arandığı belirtildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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