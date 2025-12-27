Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir'de sanal medyada tetikçi ilanı veren şüpheliye gözaltı

        İzmir'de sanal medyada tetikçi ilanı veren şüpheliye gözaltı

        İzmir'de sanal medyada 'tetikçi' ilanı verdiği tespit edilen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 00:38 Güncelleme: 27.12.2025 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanal medyadan tetikçi ilanına gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sanal medya üzerinden 'tetikçi' ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

        DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. (17) olduğu tespit edildi. R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fedon: Vicdan azabı çekiyorum

        Fedon, BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında samimi itiraflarda bulundu. Eşine yaşattığı kötü günler nedeniyle vicdan azabı çektiğini ifade eden şarkıcı; "Günahlarımın bedelini de ödedim" ded

        #haberler
        #İzmir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu