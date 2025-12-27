İzmir'de sanal medyada tetikçi ilanı veren şüpheliye gözaltı
İzmir'de sanal medyada 'tetikçi' ilanı verdiği tespit edilen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sanal medya üzerinden 'tetikçi' ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. (17) olduğu tespit edildi. R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.