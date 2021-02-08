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İzmir'de sokak ortasında yakılan ateş polisi harekete geçirdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yolu kesecek şekilde yakılan ateş, polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemede, olayın herhangi bir terör bağlantısının bulunmadığı ve ateşi yakan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi

İzmir'de sokak ortasında yakılan ateş polisi harekete geçirdi
DHA

Olay, saat 23.00 sıralarında Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, sokak üzerinde yolu kesecek şekilde ateş yaktı.

Yolun kapalı olduğunu gören sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, olası bir terör olayına karşı tedbirli olarak bölgeye sevk edildi. DHA'nın haberine göre; yapılan kontrollerde, terör olayı olmadığı belirlenirken, polis ekipleri ateşe müdahalede bulundu.

Sokakta yakılan ateş söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, ateşi yakan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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