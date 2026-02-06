Habertürk
Habertürk
        İzmir'de su kesintileri bitti

        İzmir'de su kesintileri bitti

        İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin bugünden itibaren sona erdiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 20:18 Güncelleme: 06.02.2026 - 20:18
        İzmir'de su kesintileri bitti
        İzmir genelinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışlar, kentin en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı Havzası’nda doluluk oranını artırdı. Kent merkezine ocak ayından bu yana düşen yağış miktarı metrekareye toplam 330 kilogram oldu.

        30 Aralık 2025’te yüzde 0,13 olan Tahtalı Barajı’nın aktif doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 14,88’e yükseldi. Diğer barajlarda da su seviyelerinde artış gözlenirken, barajlardaki bu yükseliş kent genelinde su arzının daha sağlıklı şekilde yönetilmesine olanak sağladı.

        İZSU Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İzmir’de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede (Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes) gece 23.00–05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin bu gece itibarıyla sona ereceği bildirildi. Yetkililer, barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gelmediği sürece planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin planlanmadığını söyledi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

