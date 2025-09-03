Habertürk
        İzmir'de su kesintileri uzatıldı | Son dakika haberleri

        İzmir'de su kesintileri uzatıldı

        İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 12 ilçede 3 günde bir planlı ve dönüşümlü uygulanan su kesintileri, 12 Eylül'e kadar uzatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 17:36 Güncelleme: 03.09.2025 - 17:41
        İzmir'de su kesintileri uzatıldı
        İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile saat 05.00 arasında 3 günde bir planlı ve dönüşümlü uygulanan su kesintileri, 12 Eylül'e kadar uzatıldı.

        Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere 12 ilçede uygulanmaya devam edecek.

        İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Gaziemir ilçelerinde belirlenen mahallelerde 3, 6 ve 9 Eylül'de su kesintisi yapılacak.

        Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Balçova ve Gaziemir ilçelerinde belirlenen mahallelerde 4,7 ve 10 Eylül'de su kesintisi olacak. Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde belirlenen mahallelerde 5, 8 ve 11 Eylül'de planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

        *Haberin görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

