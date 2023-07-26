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        Haberler Gündem İzmir'de tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler

        İzmir'de tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 00:55
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        İzmir'de tefecilik operasyonu: 2 gözaltı
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        Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince tefecilik yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda M.K. ve M.Ş. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 5 çek, 4 tapu, 1 senet fotokopisi, 1 ihbarname ile çok sayıda satış sözleşmesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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