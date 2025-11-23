Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de trafik faciası! Küçük Rüzgar kurtarılamadı! | Son dakika haberleri

        İzmir'de trafik faciası! Küçük Rüzgar kurtarılamadı!

        İzmir'de acı bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Rüzgar Süleyman Yılmaz'dan acı haber geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 12:07 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik faciası! Küçük Rüzgar kurtarılamadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası bir canı hayattan kopardı. Olayda bir otomobil, park halindeki TIR'a çarptı.

        DHA'nın haberine göre gerçekleşen kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Rüzgar Süleyman Yılmaz hayatını kaybetti.

        PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI

        DHA'nın haberine göre kaza, 19 Kasım'da İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi. 20 yaşındaki Baran Hikmet Yılmaz'ın kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz ile yanındaki kardeşi Rüzgar Süleyman Yılmaz, ağır yaralandı.

        11 YAŞINDAKİ RÜZGAR, HAYATA TUTUNAMADI

        Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rüzgar Süleyman Yılmaz, dün yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, dün ikindi vakti Kuşçuburnu Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

        AĞABEYİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Öte yandan otomobil sürücü Baran Hikmet Yılmaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalar
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı