İzmir'de trafik faciası! Küçük Rüzgar kurtarılamadı!
İzmir'de acı bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Rüzgar Süleyman Yılmaz'dan acı haber geldi
İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası bir canı hayattan kopardı. Olayda bir otomobil, park halindeki TIR'a çarptı.
DHA'nın haberine göre gerçekleşen kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Rüzgar Süleyman Yılmaz hayatını kaybetti.
PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI
DHA'nın haberine göre kaza, 19 Kasım'da İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi. 20 yaşındaki Baran Hikmet Yılmaz'ın kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz ile yanındaki kardeşi Rüzgar Süleyman Yılmaz, ağır yaralandı.
11 YAŞINDAKİ RÜZGAR, HAYATA TUTUNAMADI
Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rüzgar Süleyman Yılmaz, dün yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, dün ikindi vakti Kuşçuburnu Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
AĞABEYİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Öte yandan otomobil sürücü Baran Hikmet Yılmaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.