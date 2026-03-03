Canlı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

        İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama

        İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 23:01 Güncelleme:
        İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 315 satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 448 sentetik ecza, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 580 lira ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
