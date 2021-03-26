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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ! Son dakika: Kadına ait kafatası ve kaburga bulundu
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Kadına ait kafatası ve kaburga bulundu!

İzmir'de, iddiaya göre bir vatandaşın ihbarı üzerine ormanlık alanda bir kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kaburga kemikleri bulundu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, kemikler savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

KORKUNÇ! Son dakika: Kadına ait kafatası ve kaburga bulundu
Kadına ait kafatası ve kaburga bulundu!
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DHA

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde, bir vatandaş, ormanlık alanda kemik parçalarının olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, kemik parçalarının bulunduğu noktaya şerit çekti.

KEMİK PARÇALARI BİR KADINA AİT

DHA'da yer alan habere göre, yapılan ilk incelemede kemik parçalarının bir kadına ait olabileceği değerlendirildi.

KAFA TASI VE KABURGA BULUNDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şubesi ekipleri, kemiklerin bulunduğu noktada geniş çaplı bir inceleme yaptı. Bulunan kemik parçalarının kafatası ve kaburgaya ait olduğu öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından kemik parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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