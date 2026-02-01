Habertürk
        İzmir'de yol verme kavgası kanlı bitti: 7 yaralı

        İzmir Bayraklı'da iki grup arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 7 kişi yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 03:26 Güncelleme: 01.02.2026 - 03:26
        Yol verme kavgası kanlı bitti: 7 yaralı
        Olay, saat 21.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi 7281 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerinden çıkan baba İsmet Y. ve oğlu Ramazan Y, motosikletle ilerlerken, sokaktan hızla gelen otomobilin sürücüsü Muhammed D. ile aralarında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D. darbedildi.

        1'İ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

        Otomobile binerek olay yerinden ayrılan Muhammed D, daha sonra yakınlarıyla birlikte adrese geri döndü.

        DHA'nın haberine göre; iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ramazan Y, Muhammed D, Musa D, kavgayı görüp aşağıya inen anne Hayat Y, oğlu Abdullah Y. ve kızı Deniz Ş, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yusuf D. ise darp ve bıçakla ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polisin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınan yaralılardan; Ramazan Y, özel bir hastaneye, anne Hayat Y, oğlu Abdullah Y. ve kızı Deniz Ş, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

